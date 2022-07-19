Названы сильные стороны Головкина и оценены шансы победить Алимханулы

Сайт vRINGe.com назвал сильные и слабые стороны Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и перечислил андердогов, способных выиграть у него, сообщает корреспондент Vesti.kz.

К сильным сторонам GGG относят работу первым номером, джебы, комбинации, бойцовский IQ, мощь, точность и агрессивность.

Что касается слабых сторон, то по мнению портала, у 40-летнего Головкина они связаны с возрастом и защитой.

В качестве андердогов Головкину называется Жанибек Алимханулы (за счет работы ног, навыков контрпанчера, отличного тайминга) и Хайме Мунгия (за счет грубой физической мощи).

Шансы Алимханулы и Мунгии на успех расцениваются примерно 50 на 50.

Напомним, 17 сентября Головкин проведет третий бой с Саулем "Канело Альваресом" (57-2-2, 39 КО). Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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