Названа причина срыва боя Фьюри - Джошуа

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 12:44
©instagram.com/tysonfury

Промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри рассказал о несостоявшихся переговорах с командой бывшего чемпиона дивизиона Энтони Джошуа, передает "Чемпионат". По словам Фрэнка Уоррена, виновата не его команда.

"Что ж, мы получили от них контракт и вернули его, отметив пункты, где мы согласны, а где – нет. Но к нам контракт так и не вернулся. 6 октября промоутеры Джошуа уже выступили с заявлением.

У нас возникли проблемы со спонсорами Джошуа, потому что они не были ведущими в шоу, что я нахожу довольно странным. Джошуа был стороной "Б", когда дрался с Усиком. Однако, несмотря на это, я считал, что сделка состоится, и даже поспорил с Тайсоном. Он расстроился и начал устанавливать и переносить сроки, потому что я говорил ему, что мы получим контракт назад. Однако этого не произошло", – сказал Уоррен.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри достиг вербальной договоренности о поединке с Дереком Чисорой. Их бой должен состояться 3 декабря в Кардиффе.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Фьюри Тайсон Джошуа Энтони Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:44
Профи-бокс
Названа причина срыва боя Фьюри - Джошуа
Сегодня , 10:09
Профи-бокс
Алимханулы и его соперник устроили перепалку в твиттере
Сегодня , 08:07
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы пригрозил своему сопернику
Вчера , 21:00
Профи-бокс
Почему не было драмы в трилогии "Канело" - Головкин? Ответ экс-чемпиона мира
Вчера , 20:40
Профи-бокс
Алимханулы показал свою защиту перед историческим боем
Вчера , 19:00
Профи-бокс
В США оценили победное возвращение Ислама после первого поражения в карьере
Вчера , 08:25
Профи-бокс
Сопромоутер Головкина собрался засудить известного боксера-блогера за клевету
9 октября, 11:33
Профи-бокс
Назван позитивный момент в победном возвращении Ислама на профи-ринг
9 октября, 10:58
Профи-бокс
Титульный бой в весе Алимханулы и Головкина закончился нокаутом. Видео
9 октября, 08:38
Профи-бокс
Физической формой Ислама восхитились после победы над боксером с 23 нокаутами
© 2008 - 2022 ТОО «EML»