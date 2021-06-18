Названа дата следующего боя Ивана Дычко. Казахстанец выступит в Алматы

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9-0, 9 КО) может провести следующий поединок в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz. По словам менеджера призера Олимпиады Зии Алиева, определены также формат и дата поединка.

30-летний бывший лидер национальной сборной не выступал практически два года - с 12 июля 2019 года. Выступление в Алматы станет для казахстанца юбилейным на профессиональном ринге.

Дебютный бой в Алматы будет восьмираундовым и намечен на 10 июля. Об оппозиции информации нет, но в ближайшее время о поединке будет объявлено официально. Предыдущие девять встреч среди профессионалов Дычко провел в США.

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Добавим, что ранее менеджер Дычко рассказал о возвращении олимпийского призера после длительного простоя. Также Алиев приоткрыл подробности нового контракта с промоутером, которые исключит сложности для боксера.

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