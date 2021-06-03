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"Чтобы не было проблем". Стали известны сроки боя казахстанского призера Олимпиады

Также ему подбирают нового промоутера.

"Чтобы не было проблем". Стали известны сроки боя казахстанского призера Олимпиады
Фото: The Heavyweight Factory©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Названы сроки возвращения на ринг казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (9-0, 9 КО), передает корреспондент Vesti.kz. Менеджер олимпийского призера Зия Алиев также прокомментировал ситуацию с переговорами о новом контракте с промоутером.

"У нас несколько предложений. Один из них - "Заурленд промоушн". Мы их сейчас просматриваем. На таком этапе нужно все досконально просматривать, ведь важно, как в дальнейшем будет развиваться карьера. Это не просто подписал и все. Есть определенные нюансы, которые должны быть оговорены сейчас, чтобы потом не было проблем.

Сейчас Иван будет в кэмпе Тайсона Фьюри, а мы рассматриваем несколько вариантов на конец июня и на июль", - констатировал Алиев.

Казахстанский супертяжеловес с 9 нокаутами начал работу с тренером Тайсона Фьюри

Добавим, ранее стало известно, что команда казахстанца "выкупила" Дычко у прежнего промоутера, а сейчас супертяжеловес тренируется под руководством американского наставника чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) - Шугара Хилла Стюарда.

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Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс США Фьюри Тайсон

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