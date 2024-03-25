Назван победитель боя Алимханулы - Бенавидес

Твиттер-аккаунт FanScorecard предложил своим подписчикам спрогнозировать победителя в потенциальном поединке между чемпионом мира по версиям IBF иWBO в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО) и обладателем пояса "временного" чемпиона WBC во втором среднем дивизионе американцем Дэвидом Бенавидесом (28-0, 24 КО), передают Vesti.kz.

Ранее Алимханулы бросил вызов Бенавидесу. Причем ради поединка казахстанец заявил о готовности подняться в весе.

По этому случаю FanScorecard провел опрос. В голосовании приняли участие 836 человек, из которых 65,3 процента сделали выбор в пользу Бенавидеса, тогда как Алимханулы набрал лишь 34,7 процента голосов.

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