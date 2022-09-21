Назван единственный достойный соперник для "Канело" во втором среднем весе

Абель Санчес, бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), считает, что во втором среднем весе нет достойного соперника для мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 37 КО), кроме американца Дэвида Бенавидеса (26-0, 23 КО). Также Санчес оценил шансы на победу другого американца Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) в бою с "Канело", сообщает Fightnews.info.

"В 168 фунтах никто не сравнится с "Канело", кроме Дэвида Бенавидеса. Я не думаю, что Джермалл Чарло достаточно силен, чтобы победить Альвареса. Когда в ринге становится тесно, Чарло не работает так хорошо, как должен. Когда он полностью превосходит своего соперника, то конечно Джермалл - убийца, но когда становится тяжело, он не действует, как чемпион, которым является.

Конечно, Дэвид еще не в том положении, чтобы заставить Альвареса драться. Ему нужно продолжать работать и тогда это непременно произойдет. Чем больше Бенавидес будет поддавливать его, тем быстрее "Канело" сдастся, как это сделал под давлением Головкина. Это самый тяжелый бой для Альвареса", - сказал Санчес.

Ранее Санчес вынес вердикт "Канело" после трилогии с Головкиным, тогда как Альварес объяснил свое нежелание боксировать с Бенавидесом.

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