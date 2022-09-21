Экс-тренер Головкина вынес вердикт "Канело" после трилогии

Бывший тренер Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) Абель Санчес посмотрел на выходных его третий бой против Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 37 КО) и заявил, что не видит никаких улучшений у "Канело" после его предыдущего боя против Дмитрия Бивола, сообщает vRINGe.com со ссылкой на Fight Hub TV. Специалист считает, что 32-летний мексиканец повторяется и действует предсказуемо, без каких-либо вариаций.

То есть, другими словами, шансы Альвареса на победу в реванше с чемпионом WBA в полутяжах не очень высоки.

"То же, что и было. "Канело" взял 10 раундов, ну, точно девять, - сказал Абель о бое, который GGG проиграл решением судей. - Геннадий, который дрался с "Канело" в первом бою, уничтожил бы "Канело" из третьего боя. Все, что Сауль делает, - одно и то же. Методично. Там нет улучшений".

Санчес говорит, что "Канело" подсел в конце боя с Биволом, а теперь сдулся и в конце третьего боя против GGG.

"В чем причина? Он устает в бою с Биволом, устает в этом бою, но не уставал в первых двух боях с Головкиным. Он выдыхается, потому что недостаточно спаррингует? Ты же на высшем уровне. Ты должен уметь приспосабливаться", - сказал Абель.

Трилогия состоялась 18 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой "Канело" судейским решением. Боксеры встречались там же в 2017 и 2018 годах. Первый поединок завершился спорной ничьей, а второй по очкам выиграл Альварес.

Напомним, что в апреле 2019 года Головкин ушел от Санчеса после девяти лет сотрудничества, выбрав Джонатана Бэнкса в качестве своего нового тренера.

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