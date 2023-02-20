Назван боксер, который превзошел Головкина по силе удара

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Сегодня 11:45
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Американский боксер-профессионал пуэрто-риканского происхождения Габриэль Росадо (26-16-1, 15 КО) не считает казахстанского средневеса Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) самым сильным панчером, с которым он когда-либо сталкивался, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Росадо встречался с GGG в 2013 году и проиграл ему техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Я все время работал с большими парнями. В большинстве случаев есть средневесы, которые бьют сильнее, чем полутяжеловесы. Вы должны помнить, GGG - опасный панчер, но я не думаю, что он был самым сильным панчером, сильнее, чем (Давид) Лемье, вот он был более сильным панчером", - приводит слова Росадо DAZN.com.

Напомним, что Головкин последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 39 КО). О следующем поединке казахстанца пока точной информации нет.

Росадо, в свою очередь, в карде трилогии Головкин - "Канело" уступил по очкам другому казахстанцу Али Ахмедову (19-1, 14 КО) - 90-100 трижды.

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Метки:
Росадо Габриэль Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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