"Настоящие клоуны". Чемпион мира жестко высказался об оправдании британского проспекта

Бывший чемпион мира британец Карл Фрэмптон у себя в соцсетях прокомментировал оправдание своего соотечественника Конора Бенна в деле о проваленных допинг-тестах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В октябре Бенн должен был провести поединок с другим британцем Крисом Юбенком-младшим (32-3, 23 КО), но провалил тест на допинг (клофимен - вещество, способствующее выработке тестостерона). При этом боксер свою вину не признал.

На днях WBC оправдал Бенна, что вызвало недовольство у Фрэмптона.

"Люди думают, что ютуберы-боксеры - это клоуны. Нет, настоящие клоуны - это WBC. И что, теперь Конор Бенн будет продолжать проваливать допинг-тесты из-за того, что ест много яиц? Теперь и другим боксерам можно попадаться на кломифене и обвинять во всем этом яйца?", - недоумевает боксер.

На данный момент Бенну не вернули боксерскую лицензию, из-за чего не может выступать на территории Англии.