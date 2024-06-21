Наследник GGG vs "220 вольт". Где смотреть бой "Казахского короля нокаутов"

Сегодня, 21 июня, казахстанский боксер Султан Заурбек (17-0, 12 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов" проведет очередной бой на профи-ринге. Противостоять ему будет аргентинец Роман Рубен Рейносо (22-4-2,10 КО), выступающий под никнеймом "220 вольт", передают Vesti.kz.

Поединок в лимите второго полулегкого веса состоится в Болтоне (Англия) и будет рассчитан на десять раундов. Начало - в 23:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на сайте телеканала Qazsport.

Соперники уже провели дуэль взглядов.

Ранее британская промоутерская компания Wasserman Boxing, представляющая интересы Заурбека, анонсировала возвращение на ринг казахстанца и назвала его наследником Геннадия Головкина.

Последний раз Султан боксировал 1 марта в Телфорде (Англия) и победил единогласным решением судей колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО).