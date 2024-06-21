Напряжение в 220 вольт: "Казахский король нокаутов" встретился с конкурентом перед боем за титул

Казахстанский боксер Султан Заурбек (17-0-0, 12 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов" провел дуэль взглядов с аргентинцем Романом Рубеном Рейносо (22-4-2,10 КО), выступающего под никнеймом "220 вольт", передают Vesti.kz.

Их бой в лимите второго полулегкого веса состоится в Болтоне (Великобритания) и будет рассчитан на десять раундов. Сообщается, что оба боксера успешно прошли взвешивание и готовы к выходу на ринг. На кону будет стоять пояс WBA International.

Ранее британская промоутерская компания Wasserman Boxing, представляющая интересы Заурбека, анонсировала возвращение на ринг казахстанца и назвала его наследником Геннадия Головкина.

Свой последний бой Султан провел в марте в Телфорде (Англия), где победил единогласным решением судей колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО).

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