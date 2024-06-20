В Британии выбрали наследника Головкина и анонсировали его бой

Казахстанский боксер Султан Заурбек (17-0-0, 12 КО) по прозвищу "Казахский король" проведет следующий поединок против аргентинца Романа Рубена Рейносо (22-4-2,10 КО), передают Vesti.kz.

Бой в лимите второго полулегкого веса состоится 21 июня в Болтоне (Великобритания) и будет рассчитан на десять раундов.

Британская промоутерская компания Wasserman Boxing, представляющая интересы Заурбека, анонсировала возвращение на ринг казахстанца и назвала его наследником Геннадия Головкина.

"Следующий казахский король на троне. Султан Заурбек возвращается в эту пятницу - ничего, кроме уважения к GGG.

Свой последний бой Султан провел в марте в Телфорде (Англия), где победил единогласным решением судей колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО).