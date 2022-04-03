"Начало истории". Альварес объяснил, почему выбрал в соперники Бивола

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) рассказал, почему он выбрал себе в соперники Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО), обладающего титулом WBA в полутяжелом весе. Мексиканец отметил бойцовские качества россиянина.

"Мне нравится идея вернуться в полутяжелый вес, чтобы встретиться со вторым лучшим бойцом в этом дивизионе. Он чемпион. Для меня это начало истории. Он хороший чемпион. Вот почему я выбираю его. Он хороший боец. Ему есть, что предложить. Он чемпион, он крупнее меня и он хороший боец. Мне нравится это. Он лучше, чем все эти парни", - цитирует Альвареса BoxingScene.

Напомним, боксеры проведут бой 7 мая. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). В случае победы Альвареса, вероятна трилогия с GGG.