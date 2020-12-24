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Мюррей завершил карьеру. Он дрался с Головкиным и говорил "Боль от удара GGG была такой, будто я сейчас рожу"

Британец продержался аж 11 раундов.

Мюррей завершил карьеру. Он дрался с Головкиным и говорил "Боль от удара GGG была такой, будто я сейчас рожу"
Мартин Мюррей и Геннадий Головкин. Фото: vk.com/ggolovkin
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Бывший претендент на титулы чемпиона мира в среднем и втором среднем весах британец Мартин Мюррей объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает BBC.

По словам боксера, он доволен своими достижениями, хоть и не смог стать чемпионом мира.

"Последний мой бой стал не тем финалом, о котором я мечтал, но хочется думать, что ухожу на пенсию с небольшим уважением ко мне и со своим здоровьем. Когда я стал профессионалом, то хотел разбивать своих соперников без всякого сожаления и использовать все возможности, и поступил именно так. Я путешествовал по миру и встречался с лучшими соперниками. Как ни складывался бой, но я дрался до конца и горжусь своими достижениями.

Бокс дал мне опыт, о котором я мог только мечтать. Надеюсь, что являюсь примером для молодого поколения. Я доказал, что всего можно достичь тяжелым трудом и изменить свою жизнь, если вы этого действительно хотите", - сказал Мюррей.

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На профессиональном ринге Мюррей провел 46 поединков, в которых одержал 39 побед, шесть раз проиграл и один бой свел вничью. Британец пять раз претендовал на пояс чемпиона мира. В 2015 году он встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. Для британца, трижды побывавшего в нокдауне, это поражение стало первым досрочным в карьере.

Последняя попытка в завоевании титула состоялась 5 декабря этого года в бою с соотечественником Билли Джо Сондерсом, который владеет титулом по версии WBO во втором среднем весе. Этот поединок Мюррей проиграл единогласным решением судей. 

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Мюррей Мартин Головкин Геннадий

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