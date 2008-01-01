"Миру нужен новый чемпион". Жанибек Алимханулы бросил вызов всем чемпионам

Осенью он нокаутировал аргентинского боксера.

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/
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Сегодня 08:27
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) сделал заявление на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Миру нужен новый чемпион мира! Приглашаем на бой всех чемпионов. Промоутер и менеджер знают, что мы готовы. Болельщики, мы знаем, что вы тоже с нетерпением ждете чемпионского боя. Даст Бог, 2021 год будет нашим годом. Мы оставим QAZAQ STYLE в истории", - написал он.

Ранее Алимханулы неоднократно бросал вызов чемпионам мира в среднем весе.

Казахстанец владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Свой последний бой он провел в октябре, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.
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Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:27
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