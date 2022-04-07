Мейвезер выбрал нового соперника для возвращения на ринг

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американский боксер Флойд Мейвезер проведет выставочный бой в Дубае. По информации vRINGe со ссылкой на TMZ Sports, соперником станет Дон Мур из США.

Противостояние с конкурентом, который ранее выступал спарринг-партнером Мейвезера, пройдет в мае.

Мейвезер объявил о бое и назвал соперника

"Событие пройдет 14 мая на вертолетной площадке здания Burj Al Arab Hotel под вывеской The Global Titans Fight Series. Это будет 8-раундовый показательный поединок", - сообщает источник.

В рамках шоу выступит еще и одна из величайших звезд в истории ММА - легендарный "Паук" Андерсон Силва из Бразилии подерется с соотечественником Бруно Мачадо.

В событии примет участие еще один экс-покоритель двух дивизионов Баду Джек из Швеции - имя его оппонента не сообщается.

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