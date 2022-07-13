Мейвезер может официально вернуться в бокс. Подробности

Звезда бокса Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) готов вернуться в профи, передает vRinge.

Последний официальный бой он проводил в конце лета 2017 года, когда досрочно победил звезду UFC Конора МакГрегора.

"У меня на этот год запланировано еще три "выставки". Может, будет один [настоящий] бой и два выставочных", - сказал Мейвезер.

Он добавил, что "это минимум 200 миллионов долларов", но что конкретно имел в виду - общую сумму за три выхода в ринг или за официальный камбэк - непонятно.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт