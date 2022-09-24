Мейвезер дал категоричный прогноз для популярного видеоблогера на бой с "Канело"

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Вчера 22:18
©instagram.com/floydmayweather

Звездный американский ветеран бокса Флойд Мейвезер уверен, что у популярного видеоблогера и его соотечественника Джейка Пола нет никаких шансов в бою против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, сообщает mma.metaratings.ru.

"Альварес его победит. Пол ни за что не выиграет. Он будет уничтожен. Пока Джейк будет получать в соперники ютуберов, выходить на ринг с парнями из ММА, он будет продолжать сиять", - сказал Мейвезер.

Пол в следующий раз выйдет на ринг против бразильского ветерана ММА Андерсона Сильвы в рамках боксерского вечера, который состоится 29 октября в Финиксе (США).

Джейк Пол последний раз выходил на ринг против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли в декабре 2021 года. В том противостоянии нокаутом в шестом раунде победил Джейк. На его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.

Мейвезер, в свою очередь, 25 сентября в Японии проведет выставочный поединок против местного бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры.

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Метки:
Мейвезер Флойд Пол Джейк Альварес Сауль

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