"Меня это удивило". Эксперт назвал причины второго поражения "казахского короля" в титульном бою

Победа ирландского боксера Гэри Калли над казахстанцем Виктором Коточиговым получилась яркой и неожиданной. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz озвучил журналист Fightmag.com Франко Луччи. Эксперт заявил, что не ожидал такого нокаута от ирландца.

Бой прошел в английском Болтоне и был рассчитан на десять раундов, но завершился во втором, когда казахстанец оказался на настиле ринга и не смог подняться. На кону стоял вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.

"Калли идеально воспользовался своими физическими данными. Его солидное преимущество в росте не позволило Коточигову действовать в своем стиле. Калли держал его на комфортном расстоянии и наносил удары. Однако казахстанец не казался легкой добычей. Во втором раунде произошло что-то неожиданное. Калли просто необъяснимо пробил Коточигова и уложил его. Меня очень удивило такое быстрое завершение боя. Я думаю, что казахстанец потерял концентрацию и в итоге проиграл. Ждем новых соперников для Гэри. Он определенно поднимется в рейтинге и получит шанс на большие бои. Вполне вероятно, что мы видим новую звезду мирового бокса", - отметил Луччи.

Для Коточигова это поражение стало вторым в карьере. В октябре прошлого года в Дубае казахстанец проиграл британцу Макси Хьюзу единогласным решением судей, потеряв титул WBC International.