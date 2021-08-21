Мэнни Пакьяо прошел взвешивание перед титульным боем

Главные участники вечера бокса в Лас-Вегасе (США) прошли обязательную процедуру взвешивания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

42-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) показал на весах 66,2 килограмма, а 35-летний кубинец Йорденис Угас (26-4, 12 KO) - 66,7.

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе до 66,7 килограмма, которым обладает Угас.

По казахстанскому времени он состоится утром 22 августа, начало трансляции - в 8:00. Его в прямом эфире покажет телеканал "Хабар".

Изначально Пакьяо должен был биться против чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе американца Эррола Спенса (27-0, 21 КО), но у последнего была обнаружена травма глаза, и он был вынужден отказаться от этого боя. Угас в этом вечере бокса планировал провести защиту титула против аргентинца Фабиана Майданы (18-1, 13 КО). Но Майдана получил травму на спарринге и снялся с боя против кубинца.

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