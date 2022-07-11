Известный мексиканский тренер Игнасио "Начо" Беристайн высказался о третьем поединке между соотечественником Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает "Чемпионат".

"Я испытываю радость, поскольку дерется мексиканский боец. Но надо отдать должное и его сопернику, он великолепный боец, и он попытается воспользоваться своими шансами по ходу боя. И это может нас удивить.

Нет, я не думаю, что он победит, "Канело" - мексиканец, который приносит огромные деньги, хотя Головкин попытается воспользоваться своими шансами. Я знаком с бойцами из его страны из-за любительского бокса, и они жесткие", – сказал Беристайн.

Напомним, их третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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