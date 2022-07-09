Известный мексиканский тренер по боксу Джоэл Диас прокомментировал предстоящую трилогию между Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и высказался о возможном реванше между российским "суперчемпионом" по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) и "Канело", сообщает vRINGe.com.

В мае Бивол сенсационно победил "Канело". Возвращение россиянина ожидается в октябре.

- Если бы вы были в углу "Канело", вы бы посоветовали ему принять реванш против Дмитрия Бивола, потому что много людей считают, что он снова победит, но еще убедительнее?

- Если бы я был в углу "Канело", я бы сделал то же, что и они. Они правильно поступили - посоветовали ему не принимать реванш, потому что Бивол побьет его снова. Он побьет его даже в 76,2 килограмма, потому что Дмитрий Бивол - умный боец. Он увертливый, у него хорошая работа ног, он очень умен, он может доминировать, и он знает ринг очень хорошо. Он поднимает уровень оппозиции. Все видели, какой он был собранный и не имел проблем. Выход на реванш гарантирует, что он снова его побьет.

- Канело выйдет против GGG в бое-трилогии в 76,2 килограмма. Как вы считаете пройдет поединок?

- Это лучшее, что может сделать "Канело" на текущий момент, потому что первые два боя до сегодняшнего дня вызывают различные мнения у фанов. Есть фаны, которые считают, что "Канело" проиграл в первом бою, есть фаны, которые считают, что он проиграл во втором бою. Два поединка осталось в истории и третий должен стать определяющим. Я считаю, что это будет главный поединок, даже если прошло уже четыре года. Как мы можем видеть, Головкин уже состарился, у него поражение в рекорде. Когда у тебя непобедимый рекорд, тебе нужно держать его, но когда у тебя есть поражение - все по-другому. Когда он дрался с Деревянченко, я честно думал, что это близкий бой. Я склонялся больше к победе Деревянченко. Потом он дрался недавно с Муратой. Головкин все еще Головкин, но на текущий момент я думаю, что "Канело" должен без проблем победить, одержать убедительную победу для фанов.

Напомним, 17 сентября "Канело" и GGG проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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