Мексиканский боксер нокаутировал судью во время боя

Мексиканский рефери Хесус Гранадос получил травму во время боксерского поединка, сообщает Sport24.ru.

Рефери был нокаутирован в конце третьего раунда в бою между Ирвином Туррубиартесом и Херардо Валенсуэлой. Туррубиартес вместо соперника попал в солнечное сплетение судье в конце третьего раунда.

После удара он попытался остаться на ногах и отсудить бой, но через несколько мгновений обратился за медицинской помощью. Врачи внимательно осмотрели пострадавшего, который покинул ринг на носилках, а бой пришлось судить другому рефери. Гранадос пострадал не сильно и смог обойтись без госпитализации.

Победу в этом поединке одержал Туррубиартес, нокаутировавший соперника в седьмом раунде.

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