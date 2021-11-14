Мексиканец с 30 нокаутами сделал заявление о бое с Головкиным

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (38-0, 30 KO) надеется, что в следующем году проведет бой за титул чемпиона мира, намекая на поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), который 29 декабря встретится с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 14 ноября, он решением победил экс-соперника GGG американца Габриэля Росадо (26-14-1, 15 KO) и защитил титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в среднем весе.

"Росадо был сильным бойцом с большим опытом, - сказал Мунгия. - Он хорошо переносил множество ударов. Мне пришлось внести коррективы в бой.

Мы ждем боя за титул чемпиона мира в следующем году. Было бы очень хорошо провести бой с Головкиным. Публике это понравится. Мне бы это тоже понравилось".

Напомним, что Мунгия изначально должен был встретиться с украинцем Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО), но отказался от этого боя и выбрал в соперники Росадо, которого GGG побил в 2013 году.