Майк Тайсон взорвал соцсети

©Reuters
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Сегодня 11:45

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон необычным образом удивил своих подписчиков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Легендарный боксер разместил в своем Instagram видео, на котором он танцует в наряде пчелки. Этой публикацией Тайсон обратился к актеру и телеведущему Джимми Киммелу. "Это не твое дело", - написал боксер. 

За три часа публикация собрала 13,5 тысячи комментариев и 448 тысяч просмотров.

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Метки:
Профессиональный бокс Тайсон Майк

Бокс Профи-бокс
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Сегодня 11:45
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