Майк Тайсон объяснил свою свирепость

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон высказался о своей свирепости, сообщает vRINGe.com.

"Я так напуган тем, что я очень жесток, что не могу контролировать свое насилие. Я, Майк Тайсон, и я страшно всего боюсь. Единственное, что я умею делать, так это атаковать", - сказал он.

Также он ответил на успешность в своем виде спорта.

"Когда вы кладете деньги в банк и каждый месяц получаете чек, и можете жить на это до конца вашей жизни, - это безопасность? Значит ли это, что вы не заболеете, вас не собьет машина, вы не прыгнете с моста? Я не знаю, могут ли деньги защитить вас от всего этого. Успех - это причина, по которой я разорвал свою жизнь на части. Разрушать себя так же мотивирует, как и расти", - добавил боксер.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":