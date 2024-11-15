Майк Тайсон - Джейк Пол. Прямая трансляция боя

В ночь на 16 ноября в Арлингтоне (США) легендарный американец Майк Тайсон проведет поединок против соотечественника и известного ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz.

Прямая трансляция шоу начнется в 6:00 по времени Астаны. Бой будет рассчитан на восемь раундов по две минуты.

Транслировать событие будет стриминг Netflix и покажут его бесплатно:

Тайсону 58 лет, Полу - 27. Майк ударил оппонента на финальной дуэли взглядов, видео смотрите здесь.

По информации некоторых источников, Тайсон получит гарантированный гонорар в размере 20 миллионов долларов, в то время как его соперник заработает - 40 миллионов.

Джейк Пол поставил 40 миллионов долларов на свой бой с Майком Тайсоном

Для Тайсона этот бой станет первым с 2005 года, когда он завершил карьеру, за время которой одержал 50 побед (в 44 случаях нокаутом) при шести поражениях. Пол выиграл 10 боев, 7 из них досрочно, а также имеет в своем пассиве одно поражение.