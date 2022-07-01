Знаменитая мантия, в которой боксер Мохаммед Али вышел на "Бой века" против Джо Фрейзера, выставлена на аукцион, ее начальная цена составит 969 тысяч долларов, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Daily Mail.

Помимо малиново-красной мантии с белой отделкой и именем боксера на спине на аукцион также будет выставлена бархатная молитвенная шапочка, в которой боксер посещал мечеть перед третьим боем против Фрейзера. Ее цена, как ожидается, будет близка к стоимости мантии. Обе вещи входят в коллекцию американского бизнесмена Троя Кинунена. Аукцион должен пройти в Далласе (Техас, США) 21 июля.

"Бой века" прошел 8 марта 1971 года в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке. Али и Фрейзер подошли к поединку в статусе непобежденных боксеров. Победу единогласным решением судей по итогам 15 раундов одержал Фрейзер. Шоу вызвало большой ажиотаж, его посмотрели около 300 миллионов человек. 28 января 1974 года Али взял у Фрейзера реванш, также добившись победы по очкам. Третий и последний бой между боксерами прошел 1 октября 1975 года и вошел в историю под названием "Триллер в Маниле", победу в нем одержал Али техническим нокаутом в 14-м раунде.

Мохаммед Али является одним из самых известных в истории боксеров-профессионалов, чемпионом Олимпийских игр 1960 года, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пятикратным обладателем титула "Боксер года" и звания "Боксер десятилетия". За свою карьеру американский боксер провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них — нокаутом). Мохаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.