МакГрегору предложили космический гонорар за реванш с Мейвезером

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший предложил экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору МакГрегору 157,9 миллиона долларов за бой-реванш, сообщает The Sun.

Отмечается, что реванш может состояться в марте следующего года на Ближнем Востоке.

Первый боксерский поединок между МакГрегором и Мейвезером состоялся в 2017 году. Победу одержал американец. В десятом раунде после серии его ударов рефери остановил бой, что означало победу Мейвезера техническим нокаутом.

Бой имел огромный коммерческий успех - организаторы продали более 4,3 миллиона платных трансляций.