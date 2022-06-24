МакГрегор ведет переговоры о реванше с Мейвезером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор может снова встретиться в ринге с американским боксером Флойдом Мейвезером, передает корреспондент Vesti.kz.

"Сообщается, что МакГрегор и Мейвезер ведут переговоры о реванше. Как вам такое?" - пишет российский ММА-журналист Игорь Лазорин в своем телеграм-канале.

Первый боксерский поединок между МакГрегором и Мейвезером состоялся в 2017 году. Победу одержал американец. В десятом раунде после серии его ударов рефери остановил бой, что означало победу Мейвезера техническим нокаутом.

Бой имел огромный коммерческий успех - организаторы продали более 4,3 миллиона платных трансляций.

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