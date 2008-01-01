Мадияр Ашкеев потерпел первое поражение в карьере и потерял титул

Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев потерпел поражение от американца Чарльза Конуэлла, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел на арене Wild Card Boxing в Лос-Анджелесе (США) и стал главным событием вечера бокса. На кону стояли титулы USNBC и USBA в первом среднем весе. Первый принадлежал казахстанцу, а второй - его сопернику.

До этого боя оба боксера не знали поражений. 32-летний Ашкеев выиграл все свои 14 поединков, семь - нокаутом. На счету 23-летнего Конуэлла было 13 побед в 13 боях, десять - досрочных.

Бой был рассчитан на десять раундов. Ашкеев пропускал много ударов, уступая доминированию американца. В концовке боя казахстанца уже уговаривали остановить бой. В итоге пришлось отказаться от продолжения поединка после девятого раунда. Конуэлл нанес Ашкееву первое поражение в карьере.