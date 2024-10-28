Лучший тренер 2022 года объяснил, почему Бивол проиграл Бетербиеву

Лучший тренер 2022 года по версии журнала The Ring Боб Сантос прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО), передают Vesti.kz.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

"Разговоры об ограблении здесь неуместны. Они были бы неуместными в любом случае. Даже если бы судьи отдали победу Биволу. Так постоянно бывает вот в таких вот поединках: когда два бойца выступают на элитном уровне, когда все настолько конкурентно, когда судьям настолько тяжело определить победителя. Бивол отдал последние раунды. Возможно, устал. Однозначно он был лучше в первой половине схватки. Но при этом Бетербиев также взял парочку раундов. А вот середина боя была самой сложной для подсчета. Начнем с того, что 12-й раунд оценивается точно так же, как и 1-й. Все раунды оцениваются одинаково. Просто бой был очень конкурентным. И по какой-то причине, возможно из-за усталости или чувства, что у тебя солидный запас в счете, Бивол не был столь же активным в решающих раундах. Возможно, именно это стоило ему победы", - приводит слова Сантоса BoxingScene.

Названа дата реванша Бетербиев - Бивол

Также специалист высказался по поводу их второго поединка:

"Думаю, реванш пройдет примерно так же, как и первый бой. Но это бокс. И один пропущенный удар может все изменить. Если никто из них не пропустит ничего критического, то, полагаю, мы увидим примерно то же самое. И всё вновь будет зависеть от того, какой тип работы предпочитают судьи. Нормально отреагировал на победу Бетербиева. Как по мне, в первом бою судьи могли зафиксировать и ничью. В бою было очень много раундов, которые можно было посчитать и в одну сторону, и в другую. То есть это чисто субъективное мнение".

Напомним, Бетербиев стал первым владельцем сразу шести чемпионских титулов в полутяжелом весе (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).