Ломаченко возвращается спустя два года и близок к бою с небитым нокаутёром

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко близок к согласованию поединка с непобеждённым филиппинцем Чарли Суаресом, передают Vesti.kz.
Как сообщает BoxingScene, бой планируется провести 13 февраля, а официальное объявление может состояться уже на этой неделе. Стороны рассчитывают организовать встречу в Лас-Вегасе.
По словам главы Top Rank Боба Арума, победитель поединка сможет претендовать на титульный бой с обладателем поясов WBC, WBA и WBO американцем О'Шаки Фостером.
38-летний украинец не выходил на ринг с мая 2024 года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в лёгком весе.
На профессиональном ринге Ломаченко одержал 18 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
Его ровесник Суарес выиграл все 19 поединков (11 нокаутом). В июле филиппинец нокаутировал американца Мануэля Авилу в первом раунде.Промоутер оценил шансы Суареса
Промоутер филиппинца Сампсон Левкович считает, что его подопечный способен победить двукратного олимпийского чемпиона.
"У Ломы почти два года не было боёв, ему почти 40 лет, и его отвлекала ситуация в Украине", - заявил Левкович.
Он также отметил ударную мощь Суареса и выразил уверенность, что поединок получится конкурентным.