Ломаченко и Хэйни устроили перепалку перед боем за звание "абсолюта"

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Сегодня 16:22
©Top Rank

В рамках раскрутки главного поединка весны промоутерской компании Top Rank Promotions абсолютный чемпион легкого дивизиона американец Девин Хэйни (29-0, 15 КО) встретился в студии со своим оппонентом - бывшим объединенным чемпионом дивизиона украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО), сообщает vRINGe.com.

Ведущая Кристина Пончер задала бойцам вопросы, в ответах на которые, временами, бойцы не сходились во мнениях.

Кристина Пончер: Обстановка накаляется между этими двумя боксерами. Я слышала, как вы назвали Василия грязным бойцом.

Девин Хэйни: Это чистая правда. Он знает, что он тренирует. Он знает, что пытается бить на команду "брейк" и делать подобные вещи, которые мы видели в его прошлых боях. Вот к чему он готовится. Он знает, о чем я говорю.

К.П.: Вы знаете, о чем он говорит?

Василий Ломаченко: Нет. Не понимаю.

Д.Х.: Он не может даже посмотреть прямо в лицо и сказать.

В.Л.: Я не понимаю, что он имеет в виду. Пожалуйста, повтори.

Д.Х.: Я говорю о том, что ты готовишься бить на команду "брейк". Когда рефери говорит "брейк", ты хочешь ударить.

В.Л.: Когда?

Д.Х.: Вот к чему ты готовишься.

В.Л.: Откуда ты знаешь?

Д.Х.: Потому что я знаю.

В.Л.: Как?

Д.Х.: Потому что я знаю.

В.Л.: ОК, живи с этим. ОК, если ты подготовился к этому, тебе будет легче.

Д.Х.: Будет.

Напомним, их 12-раундовый бой состоится утром 21 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena. Хэйни будет защищать титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе.

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Метки:
Ломаченко Василий Хэйни Дэвин

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