Левша без огневой мощи. Нурсултанов не должен испытать проблемы во время возвращения на ринг

Мейирим Нурсултанов (14-0, 8 КО) почти год не выходил на профи-ринг. За это время он успел сменить промоутерскую компанию. Вместо известной Main Events казахстанский боксер заключил контракт с отечественной ADAL Promotion. И в скором времени проведет бой. Соперник не самый тяжелый. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Карьера Нурсултанова застопорилась. Он пропал с радаров, понизил свою активность. И каких-либо вариантов продолжения пути не было. Оказалось, что он ушел из Main Events. Так что штиль понятен. Боксер испытывал проблемы в этом плане.

Можно предположить, что эта история мешала ему продвигаться и драться. Да, истинных причин и уровня "трагедии" нам не узнать. Главное, что ему удалось пережить кризис, найти новую команду и не погасить свой огонь полностью.

В начале ноября он сразится против Дмитрия Атрохова (16-11, 7 КО) из Беларуси. Впервые он выйдет на ринг под знаменами казахстанской промоутерской компании. В будущем будет интересно, как именно его собираются вести, какие перспективы и силы есть у ADAL Promotions.

Пока же первая проверка - это Атрохов. Что может предложить Дмитрий? Жаркий старт поединка. Он - левша, умело сделавший этот факт своим преимуществом. Боксер может доставить большие проблемы Мейириму в начальных раундах.

Однако преобразовать это в итоговую победу не сможет. Атрохов при хорошем темпе и пропущенных тяжелых ударах замедляется. Поэтому предпочитает работать на дистанции, блокируя атаки, организовывая свои.

Он неубедителен в инфайтинге. Атрохов не обладает огневой мощью, нокаутирующим ударом. Это не позволяет ему "ловить" оппонента хлестким выстрелом. Нурсултанов должен попробовать биться на близкой дистанции, тем самым лишив соперника комфорта.

Важно не терять темп. Наращивание давления - залог успеха. Перед подобным Атрохов, скорее всего, спасует. Он не только замедлится, но и перестанет активно пробивать. А это уже скажется в пользу казахстанского боксера.

В общем, Мейирим должен разбивать предстоящего оппонета. Без проблем, суеты и на уверенности.

Добавим, что встреча намечена на 6 ноября в Актау.

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