Левит в профи. Упущенная возможность или сможет пошуметь?

В скором времени сборная Казахстана по боксу примет участие в чемпионате мира. Однако в ее составе не будет именитого Василия Левита. Трудно вспомнить крупный турнир, который прошел без него. Боксер взял паузу. И не исключено, что он появится на ринге в качестве профи. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Серебряного призера Олимпиады давно ждут на профи-ринге. Буквально сразу после скандального финала в Рио. Многие выразили на тот момент мнение, что он стар. Однако Григорий Стангрит был уверен, что этот факт не стал бы помехой.

"Как поклонник профессионального бокса, я хотел бы, чтобы Василий перешел в профи, потому что у него отличный стиль, который позволит ему быстро адаптироваться.

29 лет для первого тяжелого веса - это не много. Григорий Дрозд стал чемпионом мира в 35 лет. Денис Лебедев объединил титулы за три месяца до своего 37-летия. Поэтому, если перейти сейчас или в ближайший год, это вполне нормально".

Это было в 2017-м. Понятное дело, что прошло уже четыре года. Левит немного постарел, пропала скорость. Да и поражения засели осколком в его сердце. Но двигаться дальше стоит. И одним из вариантов является начало профи-карьеры.

Еще в прошлом году тот же Стангрит называл Василия тем, кто смог бы пошуметь. "Если брать бойцов после распада СССР, то на ум приходят только двое: Роман Романчук и Василий Левит", - именно так говорил Григорий, давая понять, что для казахстанца еще не все потеряно.

По сути, так и есть. Тот же Жанат Жакиянов прославился после 30. Однако он долго пробивался. ZZ пришел в профи без такой крутой базы любительского бокса, какая есть у Левита. Василия будет проще продвигать - заслуги в этом помогут.

Главное - это проявить себя сразу же, без особой раскачки. Это ему под силу. Адаптация должна пройти без особых проблем. Особенно на первом этапе. Пожалуй, это самое простое - начать. А вот дальше будет намного сложнее.

Основная проблема заключается в подборе оппозиции. Можно, конечно, биться в средних боях, немного заработать. Для титулов же нужна "дверь". Подобрать нужную - миссия трудная, учитывая, что не так много времени у нашего чемпиона.

Как бы то ни было, попробовать стоит. Тем более, есть люди, заинтересованные в его дебюте. Тот же Зия Алиев не раз говорил о желании продвигать Левита в профи. Более того, недавно они встретились. И, судя по словам менеджера, он предложил Василию перейти.

Если так и было, то в качестве стартовой площадки наверняка выступит вечер бокса в Нур-Султане. Он намечен на декабрь этого года. Нельзя исключать этого варианта. Полностью возможности и шансы у Левита не упущены.

Ждем боксера на профи-ринге?

Фото: olympic.kz

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