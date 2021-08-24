Том Леффлер отреагировал на уникальное достижение Головкина и потроллил "Канело" за допинг

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Том Леффлер поздравил казахстанского боксера с уникальным достижением, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне GGG отметил своеобразный юбилей - нахождение в рейтинге журнала The Ring в среднем дивизионе на протяжении 500 недель. По этому показателю Головкин лидирует с большим отрывом.

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"Когда я начал работать с Геннадием более 10 лет назад, одной из целей было попасть в топ-10 среднего веса The Ring и оставаться там в течение 500 недель. На этой неделе - 501-я неделя, поздравляю, GGG, мы справились!

По пути было распродано много арен (аншлаги) по всему миру, что тоже непросто. Он всегда оставался профессионалом, всегда проходил взвешивание на первый и второй день, в отличие от некоторых соперников. Всегда оставался "чистым" и никогда не показывал положительных допинг-тестов, в отличие от некоторых оппонентов", - написал Леффлер на своей странице в Instagram.

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Говоря о положительных допинг-тестах, Леффлер, скорее всего, имел в виду Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО). Мексиканец в 2018 году попался на кленбутероле, из-за чего второй бой Головкина и "Канело" пришлось перенести с мая на сентябрь.

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