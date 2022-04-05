Куба отменила 60-летний запрет на профессиональный бокс

Национальная федерация бокса Кубы сняла запрет на профессиональный бокс в своей стране, который был введен в 1962 году, сообщает "Чемпионат".

Сообщается, что запрет отменен после заключения сделки с промоушеном Golden Ring, которые организует проведение боев 20 мая в мексиканском Агуаскальентесе. Поединки будут транслироваться на всю территорию Латинской Америки. Участниками шоу должны стать олимпийские чемпионы Токио Хулио Сесар ла Крус, Арлен Лопес, Роньель Иглесиас и Энди Крус.

Запрет на профессиональный бокс на Кубе появился в 1962 году, когда бывший лидер государства Фидель Кастро назвал профессиональный бокс коррумпированным и развращающим. При этом любительский бокс на Кубе развивался процветал, спортсмены из этой страны завоевывали награды на различных соревнованиях.

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