Кроуфорд озвучил решение по бою с Чарло

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Вчера 15:11
©instagram.com/tbudcrawford

Абсолютный чемпион полусреднего веса американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) уже не хочет боксировать с обладателем всех поясов в первом среднем весе соотечественником Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).

А все из-за того, что Чарло решил дать бой во втором среднем весе абсолютному чемпиону дивизиона мексиканцу Саулю Канело Альваресу (59-2-2, 39 КО). В итоге, Чарло как минимум лишится одного из своих поясов - титул WBO перейдет австралийцу Тиму Цзю. Последний был обязательным претендентом, но он так и не дождался боя с Джермеллом.

В этом случае будущий поединок Кроуфорда и Джермелла Чарло теряет всякий смысл, поскольку Теренса интересовали пояса Чарло. В этой связи Кроуфорд может завершить свою карьеру.

"А что мне еще доказывать? Я могу уйти хоть сейчас. И да, я об этом думаю каждый день. Я просыпаюсь по утрам и задаю себе один вопрос: "Чувак, ты точно хочешь продолжать?" Ведь в финансовом плане у меня все шикарно. Мне нет нужды делать это ради денег. Я не просто хорошо заработал. Я еще и шикарно инвестировал свои деньги. Причем сразу же в несколько хороших бизнес-проектов, которые продолжают мне автоматически генерировать деньги. Говорю же, мне нет нужды продолжать ради денег.

И если Чарло поднимается в весе ради Канело... Если его и вправду лишат титулов, то какой смысл мне выходить против него? Кому он нужен без всех поясов? Я говорил об этом многие годы. Говорил, что сперва надеру зад Эрролу Спенсу, а затем надеру зад Джермеллу Чарло. И я реально хотел это сделать. Но сейчас, когда он уже не абсолют, мне это больше не интересно. Мне нужна история. Что-то такое, о чем будут помнить всегда", - приводит слова Кроуфорда vRINGe.com.

Напомним, что последний бой Теренс провел 29 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда в девятом раунде остановил своего соотечественника Эррола Спенса (28-1, 22 КО) и этим самым завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

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Метки:
Кроуфорд Теренс

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