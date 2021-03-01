Одна из самых сексуальных девушек в смешанных единоборствах (ММА) Валери Лоуреда посетила бой мексиканца Сауля "Канело" Альвареса против турка Авни Йылдырыма, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках боксерского шоу она прекрасно провела время, зажигательно пританцовывала и фотографировалась со знаменитостями, среди которых был британский промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.

Главный же поединок вечера завершился ожидаемой победой "Канело".

Сама Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.

До перехода в октагон 22-летняя американка парагвайского происхождения занималась таэквондо. В составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира в 2017 году. В 1/32 финала в категории до 67 килограммов проиграла канадке Мелиссе Паньотте.