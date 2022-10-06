Ковалев сделал признание о третьем бое Головкина против "Канело"

Российский боксер Сергей Ковалев поделился своим мнением относительно третьего поединка казахстанца Геннадия Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
18 сентября в Лас-Вегасе (США) Альварес выиграл единогласным решением судей.
"Что здесь говорить? Наверное, даже тем, кто не разбирается в боксе, все было видно. "Канело" выиграл бой. Это мое мнение. Я считаю, что Гена выиграл первый бой, второй проиграл и в третьем тоже уступил", - сказал Ковалев в интервью телеканалу "Бокс ТВ".
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