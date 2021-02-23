Компания Сондерса и Фьюри объявила о подписании контракта с Батыром Джукембаевым

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО), выступающий в первом полусреднем весе, подписал контракт с известной менеджерской компанией MTK Global, сообщают Vesti.kz. Организация официально объявила, что теперь его дела будет вести американец Рик Мириджан.

Отметим, что этот менеджер руководит карьерой чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса и молодого проспекта Верджила Ортиса. Тренироваться же Джукембаев, чьи дела ведет Eye of the Tiger Managment, будет у Мэнни Роблеса, который ранее являлся наставником экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энди Руиса.

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В MTK Global отметили, что уже в ближайшее время появятся новости о бое Джукембаева.

"У нас уже есть фантастическая контора элитных казахстанских бойцов, и мы уверены, что сможем помочь Батыру осуществить его мечту стать чемпионом мира в ближайшем будущем", - говорится в заявлении организации.

Напомним, Джукембаев все свои бои провел в Канаде. Он владеет титулами WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. В последний раз выходил на ринг в январе 2020 года, когда в рамках вечера бокса в Монреале нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22-8, 10 КО).

Самые известные клиенты MTK Global - чемпионы мира из Великобритании Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), владеющий титулом WBC в супертяжах, и обладатель пояса WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО).

Филиал MTK Kazakhstan начал работу в марте 2019 года. На контракте с организацией находятся ряд казахстанских боксеров, в числе которых Жанкош Тураров (24-0, 17 КО), Виктор Коточигов (12-1, 5 КО), Али Балоев (10-0, 7 КО), Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО), Камшыбек Кункабаев (2-0, 2 КО) и другие.

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