В команде Елеусинова объяснили уход от сопромоутера Головкина

Исполнительный директор компании Boxing Stars Management Элвис Креспо прокомментировал уход казахстанского боксера Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) от британского промоутера Эдди Хирна из Matchroom Boxing, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы бы хотели поблагодарить Matchroom Boxing за то, что они провели Данияра к этой точке карьеры. Мы ищем лучший вариант для Данияра, чтобы его можно было правильно вывести на рынок и вершину полусреднего дивизиона. Данияр - топ-талант, который уже показал, что является силой, с которой нужно считаться. Это будущий чемпион мира", - цитирует Креспо Boxingscene.com.

Ранее ситуацию прокомментировал сам Елеусинов. Также казахстанец надеется вскоре подписать новый промоутерский договор.

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Елеусинов является олимпийский чемпионом Рио-2016. На профи-ринге казахстанец дебютировал в 2018 году и все свои бои в профи провел с Matchroom Boxing. В последнем поединке в ноябре прошлого года казахстанец нокаутировал экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго и завоевал первый титул в карьере.

Добавим, что Хирн также сотрудничает с другим известным казахстанским боксером - чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

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