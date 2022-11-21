Команда Алимханулы отреагировала на решение WBO по бою с небитым мексиканцем

Команда казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) прокомментировала решение Всемирной боксерской организации (WBO) назначить бой против мексиканца Хайме Мунгии (41-0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

WBO официально назначила бой Алимханулы против мексиканского нокаутера

"WBO дала 15 дней, чтобы промоутеры сторон достигли соглашения по поводу боя между Мунгией и Алимханулы. Наша команда готова к обсуждению. Интересно, что они сказали? Давайте подождем и посмотрим!" - говорится в заявлении команды Жанибека.

Отметим, что президент WBO Франсиско Валкарсель еще в конце октября анонсировал этот бой - до того, как Алимханулы 13 ноября успешно провел защиту титула организации против британца Дензела Бентли, а Мунгия спустя неделю нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.

При этом Мунгия не горит желанием биться с Алимханулы, Хайме хочет заполучить поединок с другим казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), которому уже бросил вызов.

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