Казахстанского боксера "наказали" после отказа от боя с узбекистанцем Джалоловым

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях, где изменения затронули представителей Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Так, казахстанец Камшыбек Кункабаев был исключен из рейтинга, хотя еще в начале года занимал четвертое место в первом тяжелом весе. Скорее всего, это связано с длительным простоем - последний раз он выходил на профи-ринг в марте 2022 года.

После этого Кункабаев вернулся в сборную Казахстана. В феврале он выступил на международном турнире "Кубок Странджа" в Болгарии, где дошел до 1/4 финала, но снялся перед боем со своим принципиальным соперником - олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым. Последний в итоге завоевал золото без боев.

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Что касается других казахстанцев в рейтинге WBA, то Иван Дычко сохранил 15-ю строчку в супертяжелом весе. Бек Нурмаганбет поднялся с девятой на восьмую позицию в рейтинге второго среднего дивизиона.

В средней категории Геннадий Головкин значится чемпионом мира WBA Super, а представители второго полулегкого веса Султан Заурбек и Бекман Сойлыбаев остались на 12-м и 13-м местах соответственно. А Евгений Павлов опустился на одну строчку в рейтинге второй легчайшей категории, став шестым.

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