Казахстанский тяжеловес выиграл второй бой в профи

Его дебют состоялся осенью.

Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/
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Вчера 22:52

Казахстанский боксер Данила Семенов победил ганца Абрахама Табула в рамках вечера бокса в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в рамках тяжелого веса (свыше 90 килограммов) и продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи отдали победу Семенову.

Для казахстанца это был второй бой на профессиональном уровне, его дебют состоялся в октябре в Атырау, где он в четвертом раунде нокаутировал Муссу Аджибу из Малави. Табула потерпел пятое поражение в карьере при 17 победах и одной ничьей.

Отметим, что главным событием вечера станет поединок Айдоса Ербосынулы (14-0, 9 КО) против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира (19-0, 16 КО). Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.

Метки:
Профессиональный бокс Ербосынулы Айдос
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Вчера 22:52
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