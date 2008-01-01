Казахстанский тяжеловес выиграл второй бой в профи

Казахстанский боксер Данила Семенов победил ганца Абрахама Табула в рамках вечера бокса в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Бой прошел в рамках тяжелого веса (свыше 90 килограммов) и продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи отдали победу Семенову.



Для казахстанца это был второй бой на профессиональном уровне, его дебют состоялся в октябре в Атырау, где он в четвертом раунде нокаутировал Муссу Аджибу из Малави. Табула потерпел пятое поражение в карьере при 17 победах и одной ничьей.



Отметим, что главным событием вечера станет поединок Айдоса Ербосынулы (14-0, 9 КО) против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира (19-0, 16 КО). Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.