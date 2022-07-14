Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) высказался в беседе с корреспондентом Vesti.kz об организации поединка за вакантный титул Европейского боксерского союза (EBU).

Ранее официально было объявлено о титульном поединке Кособуцкого с Умутом Чамкираном (18-0, 17 КО) из Турции, а казахстанец раскрыл некоторые подробности.

"Да, было дело пару недель назад, - начал Кособуцкий. - Вроде за титул чемпиона Европы бой. Мы только за! На сентябрь месяц планируем. Их команда вроде согласилась. Мы то на старте! За любой кипиш! Тренируемся, отдыхаем и загораем".

Добавим, что Кособуцкий в мае выиграл вакантный пояс WBC International, а затем поднялся в рейтинге. Что касается Чамкирана по прозвищу "Анатолийский лев", то он также выходил на ринг в мае, нокаутировав в четвертом раунде чеха Лукаса Вакера (3-2, 2 КО).

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