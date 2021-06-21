Казахстанский супертяж рассказал о силе удара Тайсона Фьюри, боксерских хитростях и желании вернуться к боям

Жигер Абенов

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9-0, 9 КО) в июле может вернуться на ринг, а готовится к событию с чемпионом мира Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) под руководством американского тренера Шугара Хилла.

30-летний олимпийский призер рассказал корреспонденту Vesti.kz не только о желании вернуться к боям после двухлетнего простоя, но и пользе хитростей.

"Сила удара чемпиона? Это же тяжелый вес, поэтому тут у любого бойца сильнейший удар. Чемпиона отличает в этом плане не сила удара, а техника удара и интеллект работы на ринге. А так, в принципе, удар тут у всех сильный.

В спаррингах я чувствую себя комфортно и очень рад, что они начались. Я счастлив влиться в работу. Что касается каких-то технических моментов и новых фишек от чемпиона, то я стараюсь наблюдать не только за Фьюри, но и слушать его опытнейшего тренера.

Он знает много боксерских хитростей. А это для меня очень важно, потому что в боксерских хитростях заключается мой стиль. Скучаю ли я по рингу? Очень соскучился. Я уже давно мечтаю выйти на ринг. Если мне посчастливится сделать это в ближайшее время, то я буду очень рад.

А еще больше меня порадует, если я буду боксировать с определенной периодичностью. Систематически", - подытожил Дычко.

Названа дата следующего боя Ивана Дычко. Казахстанец выступит в Алматы

Напомним, следующий бой Дычко может провести 10 июля в Алматы. Казахстанец не выступал с июля 2019 года, когда нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9-3, 7 КО). Иван должен подписать контракт с новым промоутером.

Казахстанский супертяжеловес с 9 нокаутами начал работу с тренером Тайсона Фьюри

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