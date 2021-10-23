Казахстанский супертяж с поясом WBA начал подготовку к бою после контракта с экс-промоутером "Канело"

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Сегодня 11:10

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) показал свои тренировки перед потенциальным боем, который может стать дебютным, в тандеме с новым партнером, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее боксер не исключал возможность поединка в декабре, а за продвижение 32-летнего казахстанца взялся известный промоутер, которые ранее работал с чемпионом мира Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО).

За нокаутом в Гамбург? Казахстанский супертяж с поясом WBA может провести еще один поединок в 2021-м

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан Германия нокауты Альварес Сауль


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