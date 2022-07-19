Казахстанский супертяж оценил форму Усика в спаррингах

Стало известно, как казахстанский супертяж Нурсултан Аманжолов (4-0, 3 КО) проводит спарринги с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

20 августа Усик в ранге обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO проведет бой-реванш с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO). Поединок состоится в Джидде (Саудовская Аравия).

"Он (Аманжолов) говорит, что бывают дни, когда Усик идет с ним "валиться". Нурсултана непросто нахлобучить, но его несколько раз лупцевал (Усик). Нурсултан говорит, что Усик в отличной форме", - заявил агент казахстанца Аамир Али.

"Он рассказал, что как только Усик вернулся из Джидды с пресс-конференции, то в тот же день он позвонил Нурсултану и сказал: "Я хочу сегодня спарринг". Буквально вышел из самолета и сразу начал спарринги, а (Аманжолов) сказал, что у него было скверное настроение, был в очень злом настроении, хотел устроить драку. У Джошуа проблемы", - подчеркнул менеджер.

"Он постоянно отправлял домой супертяжей. Нурсултан был одним из немногих, которых Усик удерживал на протяжении всего лагеря, потому что не давал спуску. Были моменты, когда Усик говорил Нурсултану: "Нет, мне нужно, чтобы ты сильнее наседал". Типа, не сдерживайся, давай, иди рубиться", - добавил Аамир.